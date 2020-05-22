Айрат Фаррахов рассказал о поправке в закон для арендаторов, пострадавших от коронавируса

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Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о поправке в закон, поддерживающей арендаторов, пострадавших от коронавируса.

«Он [арендатор] может предложить своему арендодателю снизить арендную плату. Если тот в течение 14 дней не ответил, арендатор может прервать договор, и суд не встанет на сторону арендодателя, как это было раньше», — цитирует Фаррахова «Татар-информ».

Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно до 1 октября. Поправки разрешают расторгать договор субъектам малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса.

Законопроект будет сегодня рассматриваться в третьем, окончательном чтении.

Ранее Исполком Казани выпустил постановление о мерах поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации . Они касаются отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса.

