Для бизнеса Казани ввели отсрочку по арендным платежам

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Исполком Казани выпустил постановление о мерах поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса. Они касаются отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса.

Так, «Комитет земельных и имущественных отношений должен в семидневный срок обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества и земельных участков за апрель — июнь 2020 года. Срок уплаты задолженности, поэтапно равными платежами - не позднее 31 декабря 2021 года.



Отсрочка или освобождение от уплаты платежей осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых по состоянию на дату введения режима повышенной готовности в Татарстане отсутствует неисполненная обязанность по уплате платежей за аренду.

Ранее сообщалось, что владельцы рекламных конструкций Казани получат отсрочку по платежам до следующего года.