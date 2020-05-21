Для бизнеса Казани ввели отсрочку по арендным платежам
Исполком Казани выпустил постановление о мерах поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса. Они касаются отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса.
Так, «Комитет земельных и имущественных отношений должен в семидневный срок обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества и земельных участков за апрель — июнь 2020 года. Срок уплаты задолженности, поэтапно равными платежами - не позднее 31 декабря 2021 года.
Отсрочка или освобождение от уплаты платежей осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых по состоянию на дату введения режима повышенной готовности в Татарстане отсутствует неисполненная обязанность по уплате платежей за аренду.
Ранее сообщалось, что владельцы рекламных конструкций Казани получат отсрочку по платежам до следующего года.ОбществоВласть Татарстан
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