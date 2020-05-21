В Минздраве РФ рассказали, когда вакцина от COVID-19 будет доступна для широкого применения

Первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля, об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что сразу несколько разработчиков вакцин проводят клинические испытания. Все работы ведутся по графику, никаких сбоев нет.

«Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России могут начаться через месяц. Он также рассказал, что сейчас в России производятся более 20 тест-систем и разрабатываются лекарства полного цикла, которые уже доступны для клинической практики.

