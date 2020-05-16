Ученый рассказал, когда вакцину от COVID-19 начнут выпускать в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса уже создана, сейчас готовятся ее клинические испытания, а запуск производства возможен к концу лета.

«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», — сказал ученый, отвечая на вопрос, когда будет зарегистрирована вакцина и начато ее производство в эфире программы «Опасный вирус-5» на «России 1» (ВГТРК).

Также Гинцбург дал понять, что специалисты уже опробовали вакцину на себе.

По мнению ученого, коронавирус может повести себя как вирус гриппа, то есть будет изменчив, и специалистам придется создавать раз в два или три сезона новый вакцинный штамм. Или же COVID-19 будет схож с вирусом кори, «который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется». В этом случае вакцину от коронавируса включат в национальный календарь прививок, допустил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что одним из добровольцев, который примет участие в первых этапах клинических испытаний вакцины от коронавируса, станет главный разработчик вакцин научного центра «Вектор», выходец из Татарстана Ильназ Иматдинов.

