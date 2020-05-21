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ЦИК разморозил средства на проведение голосования по поправкам в Конституцию

20:38, 21.05.2020
ЦИК разморозил средства на проведение голосования по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила отменить положения, согласно которым с 28 марта ограничивались траты на организацию голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно документу, ЦИК снял запреты которые касаются обязательств по закупкам и оплате труда членов и работников аппаратов избиркома.

Помимо этого, для МИДа и Минобороны сняты ограничения на финансирование избирательных участков за пределами России.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что власти рассматривают для проведения голосования такие даты, как 24 июня и 8 июля. Позже появилась информация о том, что запланировать дату голосования по поправкам в Конституцию пока не представляется возможным.

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