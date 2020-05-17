СМИ: в Кремле пока не выбрали точную дату голосования по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в России,запланировать дату голосования по поправкам в Конституцию пока не представляется возможным.

«Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов: от эпидемической ситуации (она постепенно улучшается, но еще рано делать прогнозы) и от принимаемых Центризбиркомом мер по обеспечению безопасности самого процесса», — рассказал ТАСС источник в Администрации президента РФ.

Он подчеркнул,что никакой точной даты пока нет.

Напомним, что голосования по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Ране СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что власти рассчитывают провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию как можно скорее после снятия режима самоизоляции. Рассматриваются такие даты, как 24 июня и 8 июля.

