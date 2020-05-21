В субботу в Россию вернутся татарстанцы, «застрявшие» в США

В Россию в субботу прибудут жители Татарстана, «застрявшие» в США на период пандемии коронавируса.

Рейс для россиян запланирован из Нью-Йорка в Уфу через Москву 23 мая в 19:20 по местному времени. Прибывших татарстанцев планируется забрать из столицы Башкирии в Казань и отправить на обсервацию.

Вывозной рейс будет бесплатным для тех граждан, у кого был «сгоревший» билет на рейс российской авиакомпании, при условии, что авиакомпания произвела взаимозачет, пишет «Татар-информ».



Ранее жительница Казани Зульфия Максутова рассказала, как не может вернуться из США в столицу Татарстана. Она должна была улететь 25 марта, но не смогла из-за закрытия границ.



Напомним, 18 мая прибывших из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана поместили на двухнедельную обсервацию в санатории «Ливадия».

