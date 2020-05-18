Прибывших из Якутии татарстанцев поместили на обсервацию в «Ливадию»

Фото: пресс-служба президента РТ

Прибывших сегодня из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана поместили на двухнедельную обсервацию в санатории «Ливадия».

Они сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Также завтра обсервацию покинут жители республики, ранее прибывшие из Турции.

Напомним, 8 мая в Казань прибыли 69 вахтовиков, работающих в Якутии. Их также поместили на обсервацию в «Ливадию».



Вчера на двухнедельный карантин в санаторий поместили 50 человек, вернувшихся вывозным рейсом из Ташкента.