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Прибывших из Якутии татарстанцев поместили на обсервацию в «Ливадию»

20:53, 18.05.2020
Прибывших из Якутии татарстанцев поместили на обсервацию в «Ливадию»
Фото: пресс-служба президента РТ

Прибывших сегодня из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана поместили на двухнедельную обсервацию в санатории «Ливадия».

Они сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Также завтра обсервацию покинут жители республики, ранее прибывшие из Турции.

Напомним, 8 мая в Казань прибыли 69 вахтовиков, работающих в Якутии. Их также поместили на обсервацию в «Ливадию».

Вчера на двухнедельный карантин в санаторий поместили 50 человек, вернувшихся вывозным рейсом из Ташкента.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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