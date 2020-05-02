Жительница Казани, застрявшая в США: «Надеемся, что Татарстан отправит за нами голубой вертолетик»

Жительница Казани Зульфия Максутова рассказала, как не может вернуться из США в столицу Татарстана. По ее словам, сегодня она поменяла уже четвертый билет.

«Полетела в гости к сестре младшей. Все было спокойно. Обратно должна была улететь 25 марта. Но рейсы отменили. Поменяли билеты. Снова отменили. И границы, вообще, закрыли. Кстати, тут застряло много татарстанцев, как оказалось. Кто в гости, кто по работе, кто на роды прилетели.», — написала Максутова во «ВКонтакте.

Она сообщила, что из США вывозят только жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«По каким причинам не хотят вывозить людей из регионов, неизвестно. Видимо москвичи особая каста в нашей стране», — отметила жительница Казани.

Также она сообщила, что к татарам обратился представитель Татарстана в российском посольстве в Вашингтоне Роберт Галиуллин.

«Он сам по собственной инициативе собирал списки застрявших татарстанцев. Общалась с ним несколько раз по нашей ситуации. Впечатления очень положительные. Помогает татарстанцам зарегистрироваться на московские вывозные рейсы. В первую очередь идут пожилые люди, мамочки с детьми, у кого есть проблемы со здоровьем. Для меня это даже непривычно, если честно. Как-то привыкла, что представители госструктур оторваны от народа», — рассказала Максутова.

Она отметила, что россиян вывозят не бесплатно и «распиаренная по всем каналам матпомощь, которую выделяет государство, не доходит до людей».



«Пока неизвестно, когда смогу вернуться. Увидеть и обнять своих родных. Прогуляться возле белых стен Казанского Кремля, по шумному многолюдному Баумана. Мы все ещё надеемся, что Татарстан отправит за нами голубой вертолетик», — заключила девушка.