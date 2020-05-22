Во время режима самоизоляции татарстанцы стали чаще покупать косметику и парфюмерию

В Татарстане за апрель вырос средний чек покупки парфюмерии и косметики.

Он стал равен 1 030 рублей, что на 29% выше, чем в прошлом году.

Как отметили в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД», объем продаж в республике увеличился на 5%, однако число покупок уменьшилось на 18%.

Объем продаж в сегменте парфюмерии и косметики в среднем вырос по России на 17%, а средний чек на 51% и составил 1 330 рублей, передает «Татар-информ».



Напомним, с 12 мая в Татарстане возобновляют работу салоны красоты, парикмахерские и спа-салоны.