Синоптики предупредили о ночных заморозках в Татарстане

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Татарстане.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью в республике ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1.

Ранее в Гидрометцентре РФ спрогнозировали сильное похолодание в Центральной России. Такие погодные условия связаны с переносом воздушных масс с северо-запада. По прогнозам синоптиков, температура всю неделю не будет подниматься выше 17 градусов.

