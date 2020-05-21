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Синоптики предупредили о ночных заморозках в Татарстане

18:38, 21.05.2020
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Татарстане
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Татарстане.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью в республике ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1.

Ранее в Гидрометцентре РФ спрогнозировали сильное похолодание в Центральной России. Такие погодные условия связаны с переносом воздушных масс с северо-запада. По прогнозам синоптиков, температура всю неделю не будет подниматься выше 17 градусов.

Общество Татарстан
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