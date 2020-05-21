Казанский суд рассмотрит дело о похищении подставных клиентов банка

Фото: "Реальное время"

В Советский райсуд Казани направлено в суд дело о похищении человека, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище. В этих преступлениях Следком по РТ обвиняет трех мужчин, старшему из них — 28 лет.



По версии следствия, осенью 2019 года один из обвиняемых предложил случайному знакомому оформить на себя банковскую карту, а позже передать поступившие на него деньги. За услугу передал 6 тысяч рублей. Знакомый взял деньги, но сам договор с банком заключать не стал — подрядил своего приятеля за 3 тысячи рублей.

Поступивший на карточку перевод в 305 тысяч рублей приятели обналичили, однако передавать никому не стали — проигрались вчистую в букмекерской конторе. Тогда злоумышленники и их знакомые, пока не установленные следствием, приехали в поселок Константиновка, где проживали игроманы, распылили в лицо газовый балончик и потребовали уже 600 тысяч.

Дальше угрожали предметом, похожим на револьвер, заставили сесть в автомобили и возили по городу, требуя денег. В итоге отвезли в частный дом и заперли в бане на 12 часов с лишним, пока родственники одного из похищенных не перечислили за его освобождение 150 тысяч рублей. Отпустили обоих с условием, что остальную сумму они отдадут позже.

Все трое обвиняемых сейчас под арестом, вину в преступлениях на предварительном следствии признали лишь двое.

Тем временем в Казани возбудили новое уголовное дело о растрате 41 млрд рублей в ПАО «Татфондбанк».