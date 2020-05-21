Игроки казанского «Зенита» сдали тесты на коронавирус

Волейболисты казанского «Зенита» сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

По данным источника, случаев заражения среди игроков казанской команды не обнаружено. В ближайшее время волейболисты и тренерский штаб клуба приступят к тренировочному процессу на свежем воздухе.

Ранее на онлайн-совещании с клубами было принято решение о начале следующего сезона. Предполагается, что новые чемпионаты Суперлиги среди мужских и женских команд примут старт в сентябре. При этом на данный момент у ВФВ нет окончательного решения по формату проведения чемпионата России в следующем сезоне.

Также клубам предложено рассмотреть вариант с отменой вылета команд из Суперлиги на один сезон.

Напомним, прошедший сезон был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.