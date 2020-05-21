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Игроки казанского «Зенита» сдали тесты на коронавирус

17:21, 21.05.2020
Игроки казанского «Зенита» сдали тесты на коронавирус
Фото: zenit-kazan.com

Волейболисты казанского «Зенита» сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

По данным источника, случаев заражения среди игроков казанской команды не обнаружено. В ближайшее время волейболисты и тренерский штаб клуба приступят к тренировочному процессу на свежем воздухе.

Ранее на онлайн-совещании с клубами было принято решение о начале следующего сезона. Предполагается, что новые чемпионаты Суперлиги среди мужских и женских команд примут старт в сентябре. При этом на данный момент у ВФВ нет окончательного решения по формату проведения чемпионата России в следующем сезоне.

Также клубам предложено рассмотреть вариант с отменой вылета команд из Суперлиги на один сезон.

Напомним, прошедший сезон был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

СпортВолейбол Татарстан
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