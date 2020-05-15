Следующий чемпионат России по волейболу стартует в конце сентября
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко назвал сроки старта следующего чемпионата России по волейболу.
По его словам, все сроки были согласованы с клубами во время онлайн-совещания.
«Стали известны параметры чемпионата России. Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец — на начало апреля. Нам теперь понятно, сколько времени нам отведено на проведение соревнований. У нас будет три мероприятия в будущем сезоне: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры», — сказал Шевченко.
При этом он подчеркнул, что на данный момент у ВФВ нет окончательного решения по формату проведения чемпионата России в следующем сезоне.
Напомним, прошедший сезон был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.СпортВолейбол
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