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В российском волейболе предложили отменить на один сезон вылет из Суперлиги

13:55, 20.05.2020
В российском волейболе предложили отменить на один сезон вылет из Суперлиги
Фото: vk.com/vcdinamokazan

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что предложил клубам рассмотреть вариант отмены вылета команд из Суперлиги в следующем сезоне. По его мнению, такая мера поможет им сократить финансовые издержки.

«Идея отмены вылета была предложена как один из вариантов сокращения финансовых издержек. Однако у клубов есть время подумать и рассмотреть предложения», — сказал Шевченко.

Ранее на онлайн-совещании с клубами было принято решение о начале следующего сезона. Предполагается, что новые чемпионаты Суперлиги среди мужских и женских команд примут старт в сентябре. При этом на данный момент у ВФВ нет окончательного решения по формату проведения чемпионата России в следующем сезоне.

Напомним, прошедший сезон был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

СпортВолейбол
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