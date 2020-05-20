В российском волейболе предложили отменить на один сезон вылет из Суперлиги

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что предложил клубам рассмотреть вариант отмены вылета команд из Суперлиги в следующем сезоне. По его мнению, такая мера поможет им сократить финансовые издержки.

«Идея отмены вылета была предложена как один из вариантов сокращения финансовых издержек. Однако у клубов есть время подумать и рассмотреть предложения», — сказал Шевченко.

Ранее на онлайн-совещании с клубами было принято решение о начале следующего сезона. Предполагается, что новые чемпионаты Суперлиги среди мужских и женских команд примут старт в сентябре. При этом на данный момент у ВФВ нет окончательного решения по формату проведения чемпионата России в следующем сезоне.

Напомним, прошедший сезон был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.