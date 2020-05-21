Нацбиблиотека Татарстана выложила уникальные фотографии к 100-летию ТАССР

Национальная библиотека Татарстана опубликовала видеоэкскурсию по мини-выставке уникальных фотографий, сделанных в Казани в начале 20 века. Эту подборку в библиотеке посвятили 100-летию образования ТАССР.

Отмечается, что на первом фото, сделанном в 1917 году, запечатлен студент Казанского коммерческого училища Габдельхамит Мусин. Он держит в руках флаг с надписью: «Яшәсен хөррият, яшәсен мөсават» (Да здравствует свобода, да здравствует равенство).

На втором снимке участники областной конференции коммунистов-кряшен. Он был сделан в 1922 году.

Третье фото 1932 года запечатлело работников фабрики по пошиву национальной обуви.

На четвертом снимке учителя и ученики казанской школы №11 в 1932 году. Пятое фото застало участников Татарского драмкружка при клубе инвалидов 1 мая 1929 года.

Главу республиканского наркомпроса Мухаммата Тагирова, а также его подчиненного Фарита Хасанова с сыном можно увидеть на шестом снимке. Они сфотографировались в кинотеатре «Унион» в июле 1925 года.

Последнее фото позволяет взглянут на работников Казанской фармацевтической фабрики в 1928 году.