В «Рубине» опровергли информацию о договоренности по переходу Шатова

«Рубин» не имеет договоренностей с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым о его переезде в Казань. Об этом накануне сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

«Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет», — сказал Сайманов.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга не интересуется услугами футболиста Шатова из-за его договоренностей о переходе в казанский «Рубин».

Действующий контракт игрока с «Зенитом» заканчивается по окончании текущего сезона, после чего он станет свободным агентом. В случае перехода в «Рубин» 29-летний футболист достанется казанцам бесплатно.

За питерцев в нынешнем чемпионате РПЛ Шатов сыграл 15 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике «Зенита» лично заинтересован рулевой казанцев Леонид Слуцкий.