Президент «Урала» сообщил о договоре Шатова с «Рубином»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов договорился о переходе в казанский «Рубин».

«Есть ли шанс, что Шатов вернется в «Урал»? Нет, не думаю. Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову», — сказал Иванов в эфире E1.ru.

Действующий контракт Шатова с «Зенитом» заканчивается по окончании текущего сезона, после чего он станет свободным агентом. В случае перехода в «Рубин» 29-летний футболист достанется казанцам бесплатно.

За питерцев в нынешнем чемпионате РПЛ Шатов сыграл 15 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике «Зенита» лично заинтересован рулевой казанцев Леонид Слуцкий.