Слуцкий предлагает Шатову из «Зенита» перейти в «Рубин»

Фото: ФК "Зенит"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.

«Слуцкий зовет зенитовца Олега Шатова, заполучил уже Ивана Игнатьева из «Краснодара», Дениса Макарова, входящего в тройку лучших бомбардиров ФНЛ, взял с собой на сбор списанного из «Локомотива» Дмитрия Тарасова, поговаривают, что и Николаем Комличенко «Рубин» интересуется.

Вот увидите, команда в Казани будет гораздо лучше, чем при Романе Шаронове. Значит, и деньги какие-то выделены для усиления. А для развития нашего футбола сильный «Рубин» — это хорошо», — заявил Орлов.

Напомним, ранее стало известно, что в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине» в качестве тренера-аналитика вошел бывший блогер Игорь Мананников.