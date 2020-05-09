Руководство «Нижнекамскнефтехима» приняло участие в церемонии возложения цветов в честь 75-летия Победы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняла участие в памятных мероприятиях в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Сначала представители градообразующего предприятия возложили цветы к Мемориалу павших воинов в поселке Красный Ключ.

Дань уважения нефтехимики также отдали первому генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николаю Лемаеву и великому татарскому поэту Мусе Джалилю, возложив цветы к подножью памятников легендарных земляков.

— Мы ежегодно посещаем памятные для нашего города места, где любят собираться жители города, чтобы почтить память наших предков. Сегодня, 9 Мая, в День Победы, празднование проходит в других условиях, но память живет, и мы благодарим все, и говорим спасибо! — сказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Затем руководители компании проследовали на Площадь Победы, где состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции представители градообразующих предприятий и городских организаций приходили к Монументу поочередно, соблюдая все меры профилактики.

Делегация «Нижнекамскнефтехима» возложила цветы к Вечному огню одна из первых.

— Нашим ветеранам мы говорим огромное спасибо, за то что мы живем под голубым небом и свободными людьми. Огромное спасибо от всех нас, от многотысячного коллектива «Нижнекамснефтехима», — поздравил фронтовиков и тружеников тыла коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов.

Затем представители «Нижнекамскнефтехима» отправились на городское кладбище, где в январе этого года торжественно перезахоронили останки 19 бойцов 80-го лыжного батальона. Нефтехимики принимали активное участие в организации похорон погибших солдат. И сегодня, в День победы, руководство градообразующего предприятия возложило цветы к братской могиле.

