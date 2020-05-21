В России предлагают сажать за «серые» зарплаты

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что нужно ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишет «РИА Новости». Свои предложения сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Артамонов заявил, что привлекать руководителей компаний, где выдают зарплаты в конвертах, к уголовной ответственности нужно вне зависимости от суммы выплат. Сейчас уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где на руки сотрудникам выплачивается зарплата в размере 100 тыс. рублей и выше.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал представить общенациональный план действий к 1 июня.