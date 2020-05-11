Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости».
К 12 мая кабинет министров и рабочая группа Госсовета по требованию президента подготовят рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса.
Кроме того, Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.ОбществоВласть
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