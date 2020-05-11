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Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

11:22, 11.05.2020
Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости».

К 12 мая кабинет министров и рабочая группа Госсовета по требованию президента подготовят рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса.

Кроме того, Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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