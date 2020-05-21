Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» к 65-летию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны России Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Кроме того, глава государства поздравил руководителя оборонного ведомства с 65-летием, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, сегодня также указом Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» руководитель администрации главы Башкирии и бывший депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.



Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской автономной области. Занял пост председателя Госкомитета РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 1991 году. Возглавил созданное Борисом Ельциным Министерство по чрезвычайным ситуациям в 1994 году. Руководил МЧС до 2012 года. Затем ненадолго стал губернатором Московской области, после чего занял кресло министра обороны РФ.