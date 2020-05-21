Казанские полицейские накрыли нарколаборатории в Подмосковье — оперативное видео

Фото: МВД по РТ

Полицейские из Казани накрыли нарколабораторию и задержали троих подозреваемых в организации производства и сбыта запрещенных веществ.

Как выяснили полицейские, один из преступников приобретал наркотики в интернете для перепродажи в своем интернет-магазине. Полицейские задержали ранее судимого жителя города с 21 граммом мефедрона. В его телефоне оказались фотографии лаборатории, оборудованной для производства наркотиков.

Позже оперативники обнаружили данную нарколабораторию в подмосковной деревне Талицы. Выяснилось, что двое казанцев арендовали дачный дом, оснастили его всем необходимым для производства. При обыске было изъято больше килограмма мефедрона, химические реактивы и лабораторное оборудование.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые заключены под стражу.

Ранее в СИЗО до 16 июля отправили 27-летнего сотрудника МЧС, сержанта Фархата Сафиуллина. Он был задержан вместе с мировым судьей после посещения наркотайника.

