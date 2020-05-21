Галимова прокомментировала возможное открытие уличных кафе в Казани

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По вопросу возможного разрешения работы уличных кафе пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что решение будет принимать только Роспотребнадзор.

«Мы не можем размышлять из тех соображений, что, нам кажется, на верандах безопаснее, чем внутри помещений. Решение может принимать только Роспотребнадзор», — ответила Галимова.

Также она добавила, что сейчас обсуждается проведение Сабантуя.

Ранее казанские рестораны запустили челлендж «Голый бунт», чтобы привлечь к вниманию простоя баров и ресторанов. Виртуальный бунт поддержали по всей стране.