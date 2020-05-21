Соцсети: под Казанью в аварию попала фура с крупой

В Верхнеуслонском районе Татарстана в ДТП попала фура, перевозящая крупу. Фото с места происшествия опубликовали в городском паблике.

Авария произошла в возле поста ДПС «Малиновка». Предварительные причины ДТП не указываются, однако груз оказался на асфальте: пшено рассыпалось на десятки метров.

«После поста Малиновка в строну Казани произошло дтп с участием фуры, которая везла крупу. Теперь весь груз лежит на асфальте», — подписал фото автор.

Ранее в Татарстане опрокинулась фура с семечками. Дальнобойщик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

