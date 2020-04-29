В Татарстане опрокинулась фура с семечками
В Татарстане дальнобойщик доставлен в больницу с тяжелыми травмами после аварии с опрокидыванием. Фото и видео с места опубликованы в соцсетях.
ДТП произошло на трассе Алексеевское — Базарные Матаки, недалеко от заправки «Татнефть». Груженая семечками фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок. Очевидцы сообщают, что водитель с тяжелой травмой доставлен в Алексеевскую ЦРБ.
В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.ПроисшествияАвто Татарстан
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