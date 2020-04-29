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Происшествия

В Татарстане опрокинулась фура с семечками

12:06, 29.04.2020
В Татарстане опрокинулась фура с семечками
Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане дальнобойщик доставлен в больницу с тяжелыми травмами после аварии с опрокидыванием. Фото и видео с места опубликованы в соцсетях.

ДТП произошло на трассе Алексеевское — Базарные Матаки, недалеко от заправки «Татнефть». Груженая семечками фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок. Очевидцы сообщают, что водитель с тяжелой травмой доставлен в Алексеевскую ЦРБ.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

ПроисшествияАвто Татарстан
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