В Татарстане опрокинулась фура с семечками

Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане дальнобойщик доставлен в больницу с тяжелыми травмами после аварии с опрокидыванием. Фото и видео с места опубликованы в соцсетях.

ДТП произошло на трассе Алексеевское — Базарные Матаки, недалеко от заправки «Татнефть». Груженая семечками фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок. Очевидцы сообщают, что водитель с тяжелой травмой доставлен в Алексеевскую ЦРБ.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.