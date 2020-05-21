Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Варвара Караулова выходит замуж за адвоката

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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. Об этом сообщил мужчина на своей странице в Facebook.

Елисеев отметил, что из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, торжество пройдет в тихом семейном кругу.

Напомним, девушку арестовали в октябре 2015 года. Она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. Караулова рассказывала, что завербовал ее в ИГИЛ (запрещена в России) уроженец Казани Айрат Саматов.

Бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку. 27 апреля Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по условно-досрочному.

