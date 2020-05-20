Кашин ответил на статью «Реального времени» об информационных атаках на Татарстан

Журналист Олег Кашин во время своего стрима ответил на статью «Реального времени» об информационных атаках на Татарстан.

Напомним, в ходе эфира на радио «Комсомольская правда» Кашин назвал Татарстан «независимой Албанией» и одобрил отмену обязательного изучения родного языка. Также журналист посетовал, что в правительстве РТ много татарских фамилий.

В разговоре с корреспондентом интернет-газеты журналист и политик Максим Шевченко назвал Кашина «имперофашистом, который постоянно в медийном поле безнаказанно позволяет себе высказываться в оскорбительном тоне в отношении народов России».

«Странный срач, очень периферийный, на самом деле, поскольку это татарская пресса и примкнувший к ней Максим Шевченко. Я говорил уже в каком-то из прошлых стримов, что, когда-то в мирное время, когда мы с Романом ( Головановым — ред.) обсуждали состав правительства Татарстана, я открыл сайт, читаю: Иванов, окей, русский, Шамсутдинов — татарин, Хайрутдинов — татарин. Дальше я сам думаю: как-будто мы черепа меряем, но уже неловко останавливаться было», — рассказал Кашин.

Далее, по словам журналиста, «татарская пресса» пишет о том, что «Кашин и Жириновский атакуют Татарстан и Максим Шевченко, как эксперт по Кашину, говорит, что старый фашист Кашин работает на Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ) и мочит татар». «Тоже верная история», — заключил Кашин.

