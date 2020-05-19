В Госкомитете по туризму Татарстана рассказали об альтернативе отдыху за рубежом

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов назвал возможные альтернативные места для проведения отпуска.

«Я советую всем отдыхать в Татарстане. Уверен, что большая часть жителей Казани не была в Чистополе, Елабуге, Камском Устье, Болгаре, Свияжске, Набережных Челнах, на юго-востоке республики. Это прекрасные места, у нас есть замечательные санатории, красивая природа, объекты культуры. Можно просто взять палатку и выехать на берег Волги, Камы или Свияги в выходные дни», — передает «Татар-информ» слова Иванова.

Он отметил, что сейчас специалисты госкомитета и сотрудники из туркомпаний, гостиниц, кафе и ресторанов работают над новым комплексным предложением, которое будет привлекательно для российский туристов.

Иванов подчеркнул, что речь идет не просто о туристических маршрутах, а о модели поведения туристов в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Эта модель будет немного другой, но пока наше предложение находится на стадии формирования. Это связано с режимом дистанцирования», — рассказал Иванов.



Ранее туроператоры Татарстана предложили разработать туристический маршрут по местам съемок нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза». Предполагается, что он включит в себя поселок Семрук, этнографический музей «Татар авылы» и исторический центр Казани.



Напомним, по итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

