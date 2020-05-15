Рустам Минниханов: «Никто нацпроекты не отменял»

Татарстан должен своевременно выполнить все задачи, определенные президентом России Владимиром Путиным в национальных проектах. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства республики.

«Необходимо выполнить все наши обязательства в части национальных проектов, которые определены президентом России. Однако некоторые параметры были заложены еще до экономического спада. Поэтому не нужно обсуждать, в какой сложной ситуации мы находимся, а совместно с федеральными коллегами корректировать эти соглашения. Никто нацпроекты не отменял, и мы ответственны за их реализацию», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что ситуация сегодня требует мобилизации всех сил и ресурсов.

В Татарстане на нацпроекты до 2024 года выделят 44,7 млрд рублей.

