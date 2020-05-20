История дочери заслуженного врача РТ привлекла мошенников? В Сети созданы новые призывы о помощи

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История спасения и сбора средств для Марты Юсуповой, дочери заслуженного врача РТ, активизировала в Сети неизвестных «благотворителей», которые публикуют историю девочки, указывая другие координаты для сбора средств. Об этом на странице в соцсети сообщили коллеги Камиля Юсупова, ранее организовавшие благотворительный сбор.

«Изначально нас предупредили, что вскоре будут появляться аккаунты, люди, которые будут дублировать страницу, чтобы начать свой собственный сбор денег. Дай Бог, если будут собирать деньги и отдавать их Камилю Фаузеевичу, то в таком случае мы только рады, но чаще всего это мошенники. Мы сами собираем деньги впервые и не знаем, как реагировать на такие сообщения, возможно, у кого-то больше информации», — подписали пост ведущие страницу админы.

Сейчас на лечение Марты собрано 4,3 млн рублей. Марту планируют направить в институт нейрореабилитации Гуттманна в Барселоне — одну из лучших клиник в мире, которая оказывает специализированную медико-реабилитационную помощь в тяжелых случаях при травмах спинного, головного мозга, инсультов. Предварительно, реабилитация займет 6 месяцев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудники ГИБДД спасли задыхающуюся 13-летнюю дочь заслуженного врача РТ Камиля Юсупова, у которой внезапно возник острый приступ астмы. Девочка пережила клиническую смерть, что сказалось на мозговой активности. В соцсети коллеги Юсупова организовали сбор средств на реабилитацию.