Девочке, которую спасли инспекторы ДПС в Казани, собирают деньги на реабилитацию

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Девочка, которая едва не задохнулась в приступе астмы, и которую удалось спасти благодаря быстрой реакции сотрудников полиции и грамотным действиям врачей, нуждается в дорогой реабилитации.

К моменту прибытия в больницу у дочери заслуженного врача РТ Камиля Юсупова уже остановилось сердце. Остановка прошла не без последствий для мозговой деятельности.

«Сейчас Марта находится в минимальном сознании, она не может есть, не пить самостоятельно, она не разговаривает, не откликается на сигналы окружающих», — гласит пост в соцсети.

Почему произошел столь сильнейший приступ, ни врачи, ни родные не понимают. Однако последствия приступа вылились в тяжелые поражения мозга, постреанимационную болезнь. Теперь девочке требуется дорогостоящая реабилитация — около 5 млн рублей. На данный момент удалось собрать более трех млн.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани инспекторы ДПС бросились на помощь задыхающейся девочке.