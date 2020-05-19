Татарстанские предприниматели потребовали включить рыночную торговлю в список пострадавших отраслей

Фото: скриншот

Татарстанская инициативная группа «Бизнес в опасности!» запустила флешмоб с просьбой включить розничную торговлю на рынках в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Видео в редакцию «Реального времени» прислала член группы Лилия Черникова.



На видео предприниматели стоят с плакатами, на большинстве которых написано ОКВЭД 47.8. Данный код означает розничную торговлю в нестационарных торговых объектах (киосках, палатках, автолавках и т.д.) и на рынках. На фоне играет кавер Полины Гагариной на песню «Кукушка» группы «Кино».

Ранее члены инициативной группы «Бизнес в опасности!» провели онлайн-встречу с бизнес-омбудсменом Татарстана Фаридом Абдулганиевым. О том, как меры по противодействию распространению коронавируса почти уничтожили сектор розничной и мелкооптовой торговли непродовольственными товарами, какими последствиями это грозит тысячам татарстанских семей, и о вариантах решения этих проблем — в материале «Реального времени».