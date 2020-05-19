Путинские выплаты рассчитаны на 22 млн детей, заявки поданы уже на 11,6 млн

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Глава Минтрудсоцзащиты РФ Антон Котяков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что анонсированные выплаты для семей с детьми начнут выплачиваться с 1 июня.

Выплаты рассчитаны на 22 млн детей. За неделю россияне подали заявки уже на 11,6 млн детей. Из них только 112 тысяч были поданы через клиентские службы ПФР. Подавляющее большинство заявок поступили через портал госуслуг.

Напомним, что одной из мер поддержки во время кризиса стала единовременная выплата всем семьям с детьми. Родители могут получить 10 тысяч рублей, подав заявку через «Госуслуги» или Пенсионный фонд.