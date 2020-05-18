В ПФР Татарстана рассказали, с какими трудностями столкнулись граждане при подаче заявлений на «путинские выплаты»

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Республиканские отделения ПФР рассказали, с какими трудностями чаще всего сталкиваются пользователи, подающие заявления на выплаты детям в возрасте до 3 лет и от 3-х до 16 лет дистанционно.

Чаще всего у пользователей возникали трудности с заполнением графы, где требовалось указать данные СНИЛС своих детей.

«Мы оперативно выявили эту проблему, и сотрудники 51 управления ПФР, действующего сегодня в регионе, незамедлительно дали гражданам исчерпывающие разъяснения в режиме консультаций по телефону, посредством публикаций в региональных СМИ и социальных сетях», — рассказали в пресс-службе ПФР по РТ.

Сейчас в республике на выплаты в размере 10 тыс. рублей, которые начнутся с 1 июня, претендуют свыше 640 тыс. семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты в размере 5 тыс. рублей уже получили более 69 тыс. татарстанских семей, уточнили в фонде.

Ранее «Реальное время» публиковало подробный гайд о том, как получить «путинские выплаты» на детей.