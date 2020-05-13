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ДУМ Татарстана указало, куда переводить пожертвования мусульманам

17:21, 13.05.2020
ДУМ Татарстана указало, куда переводить пожертвования мусульманам
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Духовное управление мусульман Татарстана уточнило, куда мусульмане могут направлять фитр-садака в священный месяц Рамадан.

В сообщении ДУМ РТ указаны реквизиты благотворительного фонда «Закят» и номер карточки Сбербанка замгендиректора фонда Ильнура Альметова.

Отмечается, что экспертами Духовного управления за основу была взята средняя цена за пшеницу, финики и изюм.

Ранее «Реальное время» уже сообщало, что минимальный размер фитр-садаки в этом году был установлен в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей.

Общество Татарстан
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