ДУМ Татарстана указало, куда переводить пожертвования мусульманам
Духовное управление мусульман Татарстана уточнило, куда мусульмане могут направлять фитр-садака в священный месяц Рамадан.
В сообщении ДУМ РТ указаны реквизиты благотворительного фонда «Закят» и номер карточки Сбербанка замгендиректора фонда Ильнура Альметова.
Отмечается, что экспертами Духовного управления за основу была взята средняя цена за пшеницу, финики и изюм.
Ранее «Реальное время» уже сообщало, что минимальный размер фитр-садаки в этом году был установлен в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей.Общество Татарстан
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