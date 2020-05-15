Рустам Минниханов: «Мы смогли организовать ифтар «с доставкой на дом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с организаторами республиканского ифтара, который в этом году было решено проводить дистанционно. В течение месяца Рамазан организаторы осуществляют доставку на дом, сообщает пресс-служба президента РТ.

«В республике сложилась добрая традиция собираться на ифтар. В этом году жизнь внесла свои коррективы. Но обстоятельствам не удалось сломить наш дух, мы смогли подобрать достойную альтернативу и организовать ифтар «с доставкой на дом», — похвалил организаторов Минниханов.

Благодаря доставке удалось увеличить число участников в 2 раза по сравнению с прошлым годом — ифтар рассчитан на 30 тыс. человек.

Каждый день волонтеры формируют 1000 ланч-боксов с едой на футбольном стадионе и в ресторане «Туган авылым». Эти наборы еды передаются в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам мечетей и мухтасибам районов Татарстана для распределения среди нуждающихся. Распределено уже более 20 тыс. наборов.

В меню входит свежеприготовленные второе с мясом, салат и выпечка (элеш, вак-балиш или треугольник), хлеб.