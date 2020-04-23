В Башкирии мусульманам определили выплаты в месяц Рамазан

Фото: Тимур Рахматуллин

Духовное управления мусульман Республики Башкортостан определилось с денежными суммами, которые мусульмане должны выплатить в месяц Рамазан — фитр-садака (очистительная милостыня) и фидья (искупление за пропущенный пост по уважительной причине).

Так, совет улемов ДУМ РБ, руководствуясь результатами мониторинга цен на потребительском рынке региона, установило для выплаты фитр-садака следующие суммы: минимальный размер — 100 рублей (для бедных мусульман); для лиц среднего достатка — 200 рублей; для людей, обладающих нисабом (благосостояние) — 700 рублей.

Как объяснили в муфтияте, средства можно давать непосредственно нуждающимся или перечислить на специальный счет благотворительного фонда «Ватан». Организация распределит их в соответствии с нормами шариата: малоимущим; нищим; тем, кто занимается сбором и распространением закята; тем, кто близок к вере или еще слаб в своей религиозности; на уплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними; на распространения ислама, путникам.

В религиозной организации добавили, что для полноценного получения вознаграждения от Всевышнего за соблюдение поста верующим следует выплатить закят-фитр (фитр-садака). Эти деньги можно отдавать с первого дня священного месяца до праздничной молитвы Ураза-байрам.

Верующим, которые по уважительной причине не могут соблюдать пост, необходимо выплачивать фидья (выкуп) за каждый пропущенный день поста в размере среднесуточных затрат на питание. ДУМ РБ определило его в размере 250 рублей в сутки.

Также в духовном управлении «Реальному времени» сообщили, что размер нисаба (минимальный достаток, с которого идет выплата налога закят) каждый верующий должен определить сам в индивидуальном порядке.

«Ежегодно фитр-закят, фидья и нисаб индексируются в зависимости от стоимости продуктов питания и драгоценных металлов, — прокомментировал корреспонденту «Реального времени» муфтий Башкирии Айнур Биргалин. — За год изменился курс рубля, цены выросли».

Как писало «Реальное время», в Татарстане в 2020 году, согласно решению ДУМ РТ, минимальный размер фитр-садаки равен 100 рублям. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидья: за каждый пропущенный день по 200 рублей. Размер нисаба (минимальный достаток, с которого идет выплата закята) составляет 280 тысяч рублей. Кроме того, на VIII Республиканском «ифтаре столетия», который пройдет в режиме «с доставкой на дом», накормят 30 тысяч постящихся.

В этом году Рамазан (Рамадан) наступает сегодня с заходом солнца и завершается 23 мая. С 24 апреля каждый мусульманин обязан от рассвета до заката воздерживаться от пищи, питья, интимной близости и дурных мыслей. Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) пройдет 24 мая.