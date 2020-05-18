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Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома

14:19, 18.05.2020
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома. Об этом сообщает «РИА Новости».

Священный месяц Рамадан начался для мусульман 24 апреля — первый день поста. Последний день поста назначен на 23 мая, на следующий день пройдет Ураза-байрам.

Совет улемов ДУМ РТ внес коррективы в организацию проведения предстоящего месяца Рамадан в период самоизоляции. Духовенство, «руководствуясь требованиями здравого смысла», определило, что таравих-намазы можно совершать лишь в домашних условиях.

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