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Президент Татарстана: у глав регионов очень много власти, но в каких-то моментах хотелось бы больше полномочий

13:04, 19.05.2020
Президент Татарстана: у глав регионов очень много власти, но в каких-то моментах хотелось бы больше полномочий
Фото: скриншот

У глав регионов очень много власти. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Пожалуйста, у нас и международные контакты, и работа с предприятиями, и с бизнесом. Но в каких-то моментах хотелось бы больше каких-то полномочий. Мы регион-донор, поэтому хотелось бы иметь больше финансовых ресурсов. Хотя по бюджетной обеспеченности мы не самый слабый регион», — сказал он.

Минниханов отметил, что власти готовы взять на себя все полномочия, которыми наделит президент России Владимир Путин.

Ранее Путин подписал указ, определяющий порядок продления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ дает главам регионов право вводить или отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ОбществоВласть Татарстан
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