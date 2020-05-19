В Казани полицейские спасли истекающего кровью мальчика — видео

В Казани сотрудники полиции спасли истекающего кровью 5-летнего мальчика. Они вовремя смогли доставить его в больницу.

Как рассказали в пресс-службе МВД, во время несения службы к инспекторам обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказал, что в салоне автомобиля находится ее 5-летний сын с резаной раной головы и сильным кровотечением.

Сотрудники ГИБДД немедленно перенесли мальчика в салон патрульного автомобиля. Позже выяснилось, что ребенок, играя во дворе, споткнулся и упал головой на край профнастила. В результате он получил глубокий порез головы.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Вместе с мамой он приехал в Управление ГИБДД МВД по РТ, чтобы поблагодарить инспекторов. Те, в свою очередь, подарили ему мягкую игрушку, световозвращающие элементы, учебные пособия по безопасному поведению на дороге и пожелали семье безопасных дорог.



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