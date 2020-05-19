В Казани сотрудницу полиции накажут за работу с нарушителями масочного режима без средств защиты

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В Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы полиции, которая оформляла административный протокол нарушителям без масок, будучи сама без маски на лице. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в отношении девушки будет наложено дисциплинарное взыскание.

В ведомстве отмечают, что личный состав казанской полиции обеспечен масками и перчатками. Ношение средств защиты обязательно при общении с гражданами.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова не исключила возврата к строгому режиму, ответив на вопрос о его возможности, что все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.

