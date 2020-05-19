Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

За первый квартал 2020 года Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем в за 4 месяца прошлого года. Год назад этот показатель составлял о 85,9 тыс. человек.

В основном гражданство получают украинцы. С 2016-го года по первый квартал 2020 доля граждан Украины, получивших гражданство России, составляет 46,6%, передает РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.

Ранее Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства. Согласно документу, соискатели гражданства РФ освобождены от требований проживать на территории России в течение 3 лет и подтверждать наличие средств к существованию для лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР или проживали в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.

