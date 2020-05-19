Игрок «Уфы» заболел коронавирусом
Три футболиста московского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа.
По сообщению «РБ-Спорт», одним из заболевших стал нападающий Сильвестр Игбун, права на которого принадлежат «Уфе». Еще двое — это вратарь Дэвид Сангаре и защитник Роман Евгеньев. По некоторым данным, заражению подвергся еще один тренер московского клуба.
Таким образом, число заболевших коронавирусом среди игроков РПЛ достигло пяти человек. Ранее положительные тесты сдали полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.
Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ с 21 июня.СпортФутбол Башкортостан
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