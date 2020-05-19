Новости общества

07:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: онлайн-продажи лекарств, должны ли населению раздавать маски и где отдыхать в 2020-м

07:00, 19.05.2020
Главное к утру: онлайн-продажи лекарств, должны ли населению раздавать маски и где отдыхать в 2020-м
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 19 мая.

  • Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. Теперь безрецептурные медикаменты на дом можно будет заказать по телефону или онлайн. Право на торговлю лекарственными препаратами в новом формате аптекам дает соответствующее разрешение.
  • Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и Министерство юстиции РТ ответили на письма активистов с предложениями обеспечить масками жителей республики. В МЧС по РТ отметили, что выдача средств индивидуальной защиты является «не обязанностью, а правом» органов исполнительной власти. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что в Татарстане не ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Прибывших из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана разместили на двухнедельную обсервацию в санатории «Ливадия». Они сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением.
  • В Альметьевске сегодня заселили новый дом по соципотеке. Новый многоквартирный дом находится на окраине города в новом микрорайоне.
  • Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посоветовал в этом году всем отдыхать в Татарстане. «Уверен, что большая часть жителей Казани не была в Чистополе, Елабуге, Камском Устье, Болгаре, Свияжске, Набережных Челнах, на юго-востоке республики. Это прекрасные места, у нас есть замечательные санатории, красивая природа, объекты культуры. Можно просто взять палатку и выехать на берег Волги, Камы или Свияги в выходные дни», — сказал он.
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров