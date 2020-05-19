Главное к утру: онлайн-продажи лекарств, должны ли населению раздавать маски и где отдыхать в 2020-м
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 19 мая.
- Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. Теперь безрецептурные медикаменты на дом можно будет заказать по телефону или онлайн. Право на торговлю лекарственными препаратами в новом формате аптекам дает соответствующее разрешение.
- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и Министерство юстиции РТ ответили на письма активистов с предложениями обеспечить масками жителей республики. В МЧС по РТ отметили, что выдача средств индивидуальной защиты является «не обязанностью, а правом» органов исполнительной власти. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что в Татарстане не ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Прибывших из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана разместили на двухнедельную обсервацию в санатории «Ливадия». Они сдадут анализы и будут находиться под медицинским наблюдением.
- В Альметьевске сегодня заселили новый дом по соципотеке. Новый многоквартирный дом находится на окраине города в новом микрорайоне.
- Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посоветовал в этом году всем отдыхать в Татарстане. «Уверен, что большая часть жителей Казани не была в Чистополе, Елабуге, Камском Устье, Болгаре, Свияжске, Набережных Челнах, на юго-востоке республики. Это прекрасные места, у нас есть замечательные санатории, красивая природа, объекты культуры. Можно просто взять палатку и выехать на берег Волги, Камы или Свияги в выходные дни», — сказал он.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым