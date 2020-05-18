МЧС и Минюсте Татарстана ответили на призывы обеспечить масками жителей республики

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и министерство юстиции РТ ответили на письма активистов с предложениями обеспечить масками жителей республики. Ответы ведомств появились в соцсетях.

Так, в МЧС по РТ отметили, что выдача средств индивидуальной защиты является «не обязанностью, а правом» органов исполнительной власти. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что Татарстане не ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Минюсте РТ гражданам ответили, что власти не принимали решения о дополнительных мерах по предоставлению гражданам масок.

Также в письме сообщается, что карантин в России и Татарстане могут ввести только на основании предписания главного санитарного врача и их заместителей.

Ранее на подобное письмо от активистов ответили в Росздравнадзоре республики. Там сообщили, что обеспечивать население средствами индивидуальной защиты государство будет, если введут режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а в Татарстане такой режим введен только для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ.

