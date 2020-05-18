В Альметьевске заселили новый соципотечный дом — видео

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В Альметьевске сегодня заселили новый дом по соципотеке, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новый многоквартирный дом находится на окраине города в новом микрорайоне. В нем установили пожарные сигнализации, счетчики учета воды, регуляторы тепла и автоматическую систему удаленного считывания данных. Также «умный дом» оснащен фильтрами воды.

Шестнадцатиэтажное здание возвели по программе соципотеки за счет инвестиции Госжилфонда РТ.

В квартирах будут жить молодые врачи, учителя, многодетные семьи.

Ранее дом № 4-6 на 255 квартир в казанском ЖК «Салават купере» получил заключение о соответствии. В скором времени он должен быть сдан в эксплуатацию.

