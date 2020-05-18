В России утвердили правила дистанционной продажи и доставки лекарств

Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств.

Теперь безрецептурные медикаменты на дом можно будет заказать по телефону или онлайн. Право на торговлю лекарственными препаратами в новом формате аптекам дает соответствующее разрешение.

Для того, чтобы его получить, следует направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Ведомство должно рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону и доставлять лекарства.

Для организации продажи лекарств через интернет аптеки должны соблюдать следующие условия: иметь лицензию на данный вид деятельности, с момента выдачи которой прошло больше года, сайт или мобильное приложение, собственную курьерскую службу или договор с соответствующей компанией, говорится в сообщении на сайте правительства.

Проводить мониторинг применения данных правил правительство поручило Министерству здравоохранения России.

Ранее Госдума поддержала поправку в законопроект об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.

