В Татарстане запустят туристический маршрут по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Туроператоры Татарстана предложили разработать туристический маршрут по местам съемок нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза». Он включит в себя поселок Семрук, этнографический музей «Татар авылы» и исторический центр Казани.

Председатель Гильдии экскурсоводов РТ Михаил Лапкин рассказал, что экскурсоводы республики заинтересованы в работе над таким маршрутом, передает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Все сцены снимались в живописнейших местах республики — специально для съемок в Лаишевском районе на берегу Камы был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом «Татар авылы», и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений», — согласился глава комитета Сергей Иванов.

Напомним, что сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал немало споров. В том числе историки возмущались недостоверным изображением жизни татар начала XX века. Глава отдела научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров раскритиковал именно сцены, снятые в музейном комплексе «Татарская усадьба» («Татар авылы»).